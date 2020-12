Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de trois tournois du Grand Chelem différents (Open d’Australie, US Open 2016 et Wimbledon 2018), Angelique Kerber, 32 ans, a reconnu à l’agence de presse allemande qu’elle avait commencé à penser à la retraite lors de l’arrêt total des compétitions cette saison.

« Le moment de la retraite viendra à un moment donné, peut-être même bientôt, ou pas, je ne sais pas. Je dois voir comment les choses se passent par rapport aux restrictions, au fait de jouer sans fans, tout est extrême et cela enlève beaucoup de ce que j’aime dans mon métier. Vous vous entraînez et vous vous entraînez, et en fin de compte ce pour quoi vous vous entraînez n’est pas clair. Vous pouvez être dans ce mode pendant une courte période, mais pour une plus longue, ce serait difficile pour moi. Je ne pourrais pas voyager d’une bulle à une autre, et même si je suis reconnaissante que nous soyons autorisés à jouer à nouveau, je ressens malgré tout quelque chose de vraiment étrange », a déclaré l’actuelle 25e joueuse mondiale.