Visiblement le joueur serbe aime le format proposé par l’ATP, à tel point qu’interrogé par nos confrères du site italien Ubitennis il a évoqué l’idée qu’il faudrait penser à une WTA Cup : « Je pense que ce format est tout à fait adapté aussi au tennis féminin. Je ne sais pas si cela est possible dans le calendrier du tennis féminin, mais cela me semble une bonne idée d’y penser. Pour le moment, les filles jouent dans des tournois sur le continent australien et je pense qu’elles préféreraient jouer ce type de compétitions.