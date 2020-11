Lors du média day, Novak Djokovic a largement expliqué sa démarche concernant la PTPA, son association pour défendre les joueurs… mais aussi les joueuses : « Je n’oublie pas les femmes et d’ailleurs j’ai échangé notamment avec Sloane Stephens mais aussi Serena Williams. Intégrer les dames dans notre projet est clairement un objectif et tout le monde est d’accord sur le principe. Nous parlons à beaucoup de joueurs de différents niveaux et pas seulement les mieux classés. Nous voulons voir comment former une nouvelle structure en tenant compte de l’instabilité actuelle en terme de calendrier » a déclaré le numéro 1 mondial avant de préciser : nous avons débuté avec l’ATP mais nous irons aussi discuter avec la WTA, comme avec l’ITF. Il s’agit maintenant que la PTPA soit intégrée dans tout l’écosystème du tennis. »