Cori Gauff n’est pas connu pour parler pour ne rien dire auprès de la presse.

Plutôt habi­tuel­le­ment très calme et sereine, la joueuse améri­caine souffre de l’ac­tua­lité et a ferme­ment condamné les tristes actes qui se déroulent en ce moment dans la bande de Gaza.

Sur ses réseaux sociaux, elle a apporté tout son soutien aux familles qui ont été touchés ou sont encore touchés par ce conflit.

« Je suis boule­versé par la perte tragique de vies inno­centes et je dénonce ferme­ment tout acte de terro­risme. Je suis de tout cœur avec les inno­cents israé­liens et pales­ti­niens concernés. La nature odieuse de ces actes est iné.compréhensible et ma famille est de tout cœur avec les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers, de ceux qui ont été blessés et de ceux qui sont toujours portés disparus » a déclaré Cori Gauff.