Le quoti­dien l’Equipe est allé inter­rogé le profes­seur Jean‐Claude Alvarez, direc­teur du labo­ra­toire de toxi­co­logie du CHU de Garches.

Ce spécia­liste du dopage a pu analyser des échan­tillons de cheveux de Simona Halep qui l’avait contacté pour consti­tuer son dossier de défense.

Et Jean‐Claude Alvarez est caté­go­rique : « On croit rêver. Là, on est en train de condamner une inno­cente. Partout, elle a toujours prôné un sport sans dopage. Là, on fait une erreur. Vu la concen­tra­tion qu’elle a dans les cheveux, ce n’est pas possible qu’elle prenne du roxa­dusta » affirme le professeur.

Selon lui, Simona a été victime d’une conta­mi­na­tion très faible liée à certains produits qu’elle utili­sait pour son quoti­dien mais cela n’est pas du dopage pour acquérir plus de performance.

« Je ne suis pas pour le dopage, c’est très impor­tant de lutter contre, mais il faut admettre qu’on peut être conta­miné. Il y a une étude récente qui montre que 60 % des complé­ments alimen­taires sont conta­minés. Les spor­tifs devraient arrêter de toucher à des complé­ments »

A la lecture. de cet entre­tien, on peut alors se demander vrai­ment à qui profite le crime ? Et pour­quoi Simona Halep serait visée…