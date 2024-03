Après des mois de combat pour prouver son inno­cence suite à un contrôle anti­do­page positif lors de l’US Open 2022, Simona Halep a enfin obtenu gain de cause en voyant sa suspen­sion réduite de quatre ans à neuf mois par le TAS.

Afin de démon­trer qu’elle avait été conta­minée à son insu par un complé­ment alimen­taire, la Roumaine a fait appel à Jean‐Claude Alvarez, profes­seur en toxi­co­logie au CHU de Garches.

Ce dernier, inter­rogé par L’Équipe, a fait part de son soula­ge­ment tout en reve­nant sur ses recherches.

« C’est l’af­faire qui m’aura pris le plus de temps dans ma vie (plus d’un an), qui m’aura mis le plus de pres­sion, de stress », a déclaré ce profes­seur qui a tout étudié avant de mettre le doigt sur une poudre de colla­gène censée aider à la conso­li­da­tion des tendons. « J’ai trouvé du roxa­dustat 18 fois dans ce produit, en cher­chant dans plusieurs boîtes et stock diffé­rents. Ce sont des combats. C’est une vraie victoire. Simona a été contaminée. »