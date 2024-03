Alors que l’im­mense majo­rité des joueurs actuels et retraités ont pris la défense d’Andrey Rublev suite à sa disqua­li­fi­ca­tion pour « propos inju­rieux » envers un juge de ligne lors de sa demi‐finale sur l’ATP 500 de Dubaï, certaines voix, certes moins impor­tantes, se sont aussi élevées pour pointer du doigt le compor­te­ment inad­mis­sible du joueur russe.

C’est notam­ment le cas de la jour­na­liste et commen­ta­trice de Sky Sports spécia­lisée dans le tennis, Gigi Salmon, qui a résumé à sa manière toute cette histoire.

« Ce qu’a fait Andrey Rublev est inac­cep­table. Il a franchi une ligne et est allé trop loin, et comme je le dis tout le temps à mes jumeaux de huit ans : les actes ont des consé­quences. Ces consé­quences ont perdu de leur gravité car, en appel, l’ATP a rétabli les points de demi‐finale de Rublev, ainsi que la majo­rité de ses gains, ce qui signifie qu’il conserve sa place dans le top 5, la sanc­tion initiale ayant été jugée « dispro­por­tionnée ». Rublev est un bon gars, mais son talon d’Achille est la colère qu’il mani­feste sur le court, qu’elle soit dirigée contre lui ou contre les autres, et parfois son manque de confiance en lui, ce qui n’est pas une bonne combi­naison. Et peut‐être ne devrions‐nous pas être surpris car ses accès de colère sont de plus en plus fréquents ces derniers temps, tout cela à cause d’une déci­sion qui s’est avérée être la bonne. »