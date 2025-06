Sur chaque tournoi, les joueurs et joueuses qui y parti­cipent sont logés dans l’hôtel offi­ciel de l’épreuve. Evidemment, cela implique que l’en­semble des acteurs du tournoi, joueurs, kinés, entrai­neurs se côtoient de façon perma­nente durant l’épreuve.

Pour Jessica, cette situa­tion n’est plus accep­table car trop anxio­gène. Il faut dire qu’elle a l’avan­tage d’avoir le choix vu son clas­se­ment et sa fortune personnelle.

« Je ne peux plus supporter les hôtels pour les joueurs. Quand on séjourne dans un hôtel de tournoi, j’ai l’im­pres­sion que c’est telle­ment épui­sant menta­le­ment. En fait si on devait travailler avec quel­qu’un, on n’au­rait pas forcé­ment envie de prendre le petit‐déjeuner avec lui, de s’en­traîner avec lui, d’aller à la salle de sport, de déjeuner, d’aller aux vestiaires et à la salle de kiné avec lui, et de le croiser dans tous les ascen­seurs et les couloirs. »