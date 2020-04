Nous avons joint la présidente de Pro Elle, le syndicat qui regroupe les joueuses professionnelles et ceci afin de faire un point sur le fond de solidarité et de relance de 35 millions d’euros de la Fédération française de tennis à destination de l’écosystème du tennis. Pour Julie Coin, très heureuse de cette annonce, il faudra gérer chaque cas de façon différente : « Cette annonce est une excellente nouvelle. Cette période est très difficile pour certaines joueuses et si les différences entre les traitements des filles et des garçons sont moins importantes que par le passé, elles existent encore, donc il y a une vraie forme de précarité chez des joueuses qui ne sont pas bien classées. »

Concernant la négociation qui va avoir lieu avec la Fédération, Julie Coin a son idée mais elle veut surtout que tout cela soit fait dans la concertation : « Si on me pose la question d’un système précis pour définir le montant de l’indemnité, j’aurai vraiment du mal à pouvoir répondre. Je pense plutôt qu’il faut étudier chaque cas tout en tenant compte forcément du classement. Il y aura beaucoup de dossiers mais pas tant que cela, donc je pense que c’est possible d’avoir une approche qui prend le temps d’examiner les situations de chaque joueuse car elles ne sont pas toutes dans la même situation. Il y en a qui ont un coach, d’autres qui s’entraînent dans des académies, qui sont seules, l’idée est vraiment d’arriver à être juste. »