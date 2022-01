La joueuse eston­nienne a vécu une fin d’année 2021 assez dense et visi­ble­ment cela l’a marqué physi­que­ment : « Il a fallu beau­coup de temps à mon corps pour récu­pérer après la fin de la saison, j’avais besoin de quelques semaines de repos pour me ressourcer en énergie. C’était un processus stres­sant, j’avais l’im­pres­sion de ne pas être là à l’heure, alors j’ai décidé de commencer une semaine plus tard. Je sens que cette saison j’ai beau­coup de confiance en moi, j’ai hâte de courir à nouveau, mais je ne m’at­tends pas non plus à une folie »