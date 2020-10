Demi-finaliste à Roland Garros, la 8e joueuse mondiale, Petra Kvitova, a décidé de mettre un terme définitif à sa saison 2020. La Tchèque a réalisé une saison plus que correcte avec un dernier carré sur les Internationaux de France, un quart de finale à l’Open d’Australie, un huitième à l’US Open ou encore une finale perdue à Doha face à Sabalenka.

Dans un message publié sur son compte Twitter, la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014) a déclaré que « c’est la fin de ma saison 2020 et je tenais à vous dire un grand merci à tous. Ce fut une année difficile pour tout le monde et nous ne pouvons qu’espérer que 2021 sera meilleure. Même si 2020 a été difficile, j’en ai appris beaucoup de nouvelles et cela a contribué à changer notre perspective et réalisez ce qui est important dans nos vies. Merci aux gens autour de moi et à ceux qui m’ont soutenu quoi qu’il arrive. J’attends avec impatience une saison morte reposante, puis j’ai hâte de vous voir tous en 2021. Je suis enthousiasmé par ce qui nous attend », a écrit la joueuse de 30 ans.