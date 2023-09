Au cours d’une inter­ven­tion dans Tennis Podcast, Maria Sharapova s’est enflammée au sujet de Coco Gauff.

Selon la joueuse russe, l’Américaine qui vient de remporter son premier titre du Grand Chelem en septembre à l’US Open peut permettre au tennis féminin de passer un cap.

« Je dis cela depuis des années… Je pense qu’elle a la capa­cité de trans­cender le sport, en reliant le diver­tis­se­ment, le sport, la culture et la mode. Elle a une très belle voix et, plus impor­tant encore, c’est une compé­ti­trice incroyable, à l’image de l’en­semble du package. Cela s’est produit pour elle à New York. Alors je voulais être là »