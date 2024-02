Alors que Maria Sharapova a elle aussi décidé de se mettre au pick­le­ball, l’an­cienne numéro 1 mondiale a accordé un entre­tien à Forbes en marge d’un évène­ment aux côtés d’autres légendes comme Steffi Graf, Andre Agassi et John McEnroe.

Interrogée sur son senti­ment quant à l’évo­lu­tion de son ancien sport, la Russe s’est montrée assez enthou­siaste notam­ment à propos de la nouvelle génération.

« J’ai adoré voir une nouvelle géné­ra­tion se montrer à la hauteur. J’ai été très impres­sionnée par la façon dont Coco Gauff a géré sa victoire à New York l’année dernière. Je suis égale­ment ravie de voir l’émer­gence de nouveaux noms avec des athlètes comme Mirra Andreeva. Nous voyons beau­coup plus de cohé­rence et de constance dans le tennis féminin, et c’est vrai­ment rafraîchissant. »