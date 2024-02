Jelena Ostapenko est impres­sion­nante sur ce début de saison 2024.

Malgré une élimi­na­tion dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, la Lettone, trois semaines après son sacre à Adélaïde, vient déjà de décro­cher son deuxième trophée de la saison à Linz, en Autriche.

Tombeuse de la Russe Alexandrova (6−3, 6–2), ce dimanche en finale, la 12e joueuse mondiale a une fois de plus livré un discours drôle et décalé lors de la céré­monie de remise des prix, en évoquant un trophée plus élégant qu’il y a quelques années lors de sa défaite en finale sur ce même tournoi en 2019.

« Ce n’est pas la première fois que je viens à Linz, mais j’adore cette ville. Il y a quelques années, j’étais en finale mais je n’ai pas reçu le trophée. Je pense que le trophée de cette année est beau­coup plus beau. Je suis vrai­ment heureuse de l’avoir », a lancé Ostapenko, lauréate du huitième tournoi de sa carrière.