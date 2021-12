Dernier volet des extraits de l’en­tre­tien que nous accordé Marion pour le numéro 79 de We Love Tennis Magazine qui est dispo­nible en ligne gratuitement.

Cette fois, on s’in­té­resse à sa carrière et sur l’idée du regret. Là encore Marion est cash et directe : « Je pense avoir quoti­dien­ne­ment tout donné à mon sport. Jamais je ne me suis dit que je ne faisais pas le maximum. C’est cela qui me rassure. Certes, je n’avais pas les mêmes qualités physiques qu’une Justine Henin par exemple, mais jamais, y compris dans les pires situa­tions, je n’ai renoncé. C’est ma grande fierté. Cela s’est fina­le­ment concré­tisé par l’un des plus beaux titres au monde, celui de Wimbledon, donc je me dis que tous ces sacri­fices en valaient la peine »