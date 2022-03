Jusqu’où serait allée Monica Seles si elle n’avait pas été poignardée dans le dos lors d’un match à Hambourg en 1993 ?

Absente durant deux longues années suite à cette terrible agres­sion, la joueuse serbe, natu­ra­lisée améri­caine en 1994, a quand même pu remporter pas moins de 59 titres en carrière, dont six en double, et neuf tour­nois du Grand Chelem (4 Open d’Australie, 3 Roland‐Garros, 2 Us Open).

Désormais âgée de 48 ans et très présente dans les tribunes d’Indian Wells la semaine passée, celle qui est consi­dérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’his­toire s’est confiée au site Taste of tennis où elle révélé avoir fait don de tous ses trophées lors de son intro­duc­tion au Temple de la renommée du tennis (ou Hall of Fame) en 2009.

« Influencer la prochaine géné­ra­tion de joueuses de tennis est un poste extrê­me­ment pres­ti­gieux. Être un modèle est toujours un grand honneur et un privi­lège. C’est très impor­tant, car j’avais mes propres modèles comme Martina Navratilova ou Chris Evert. Ce fut un grand honneur d’être intro­nisée au Hall of Fame. Si on me l’avait dit quand j’étais enfant, je vous aurais dit que ce n’était pas possible. Quand j’ai été intro­nisée, j’ai décidé de faire don de tous mes trophées. J’espère qu’ils inspi­re­ront les enfants qui traver­se­ront le musée du Temple de la renommée du tennis et les inci­te­ront à prendre une raquette et à jouer au tennis toute leur vie. »