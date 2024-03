Impressionnante durant toute la semaine, Iga a tapé dans l’oeil de Martina Navratilova. Pour cette ancienne immense cham­pionne la Polonaise a plus que du talent d’au­tant qu’elle peut encore améliorer beau­coup de choses dans son jeu. Martina a même osé une compa­raison qui risque de faire réagir.

« Iga n’est peut‐être pas la joueuse la plus rapide, mais c’est la joueuse la plus complète et cela se voit sur des courts lents comme celui‐ci. C’est une joueuse fantas­tique et c’est la meilleure joueuse que nous ayons eu depuis Serena Williams. Elle peut aussi s’amé­liorer. Son service peut s’amé­liorer, alors faites attention »