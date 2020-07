Martina Navratilova qui sait ce qu’activisme veut dire voit en Cori Gauff une future icône du sport féminin : « Le sport a toujours été à l’avant-garde du changement social. Et cela peut être à nouveau le cas. Les athlètes en particulier devraient utiliser leur portée car ils pourraient voir dans quelle mesure la politique peut influencer leur vie et leur liberté. Je suis ravi de voir comment Cori Gauff s’est comportée concernant l’affaire Georges Floyd. Même si elle est très jeune, je trouve que tout cela est très équilibré, bien pensé, que ce soit sur et en dehors du terrain. Au final cela se reflète dans la façon dont elle joue, mais aussi dans le fait qu’elle devient maintenant politiquement active. »