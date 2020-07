Les doutes sont nombreux chez les joueurs et les joueuses, quant à leur participation à l’US Open à partir du 31 août prochain. Kerber, Svitolina, Halep, Kvitova… Et maintenant Petkovic. La joueuse allemande suivra de très près la situation : « Il serait préférable que quelqu’un prenne la décision à ma place. Mes parents n’aiment pas trop que je vole là-bas. » Elle a cependant refait le point sur ses intentions et sur sa motivation : « Mon ambition compétitive a été réveillée ici encore, lors du tournoi de Berlin. »