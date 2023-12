Dans le formi­dable docu­men­taire diffusé ce soir sur Canal Plus (Richard Williams, Jeu, Sets et légendes), il y a des vrais pépites sur le compor­te­ment de Richard Williams.

La scène avec un jour­na­liste qui insiste trop sur l’état mental de sa fille est vrai­ment un petit bijou.

Alors qu’on lui faisait répéter qu’elle était confiante au sujet de son prochain défi, Richard a tout simple­ment inter­rompu le tour­nage en expli­quant que cela n’était pas une manière de traiter une fille de 14 ans.

Très énervé, Richard a tout simple­ment fair la leçon au jour­na­liste : ‘Si tu n’es pas content alors on arrête l’in­ter­view. On parle de l’image d’une fille de 14 ans, et cette fille jouera encore au tennis quand toi et moi on sera morts et enterrés. Donc c’est simple, quand elle parle, vous écoutez et c’est tout »