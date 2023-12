Voilà plus d’un an que la cham­pionne Roumaine a été suspendue pour dopage.

Avant de défendre sa cause en février devant le tribunal arbi­tral du sport, Simona Halep s’est confié au micro d’Euronews sur son avenir incertain.

« Je pense que c’est parce que quatre ans, c’est beau­coup de temps, du moins à mon âge. Et pour une spor­tive qui depuis 25 ans a fait cela tous les jours et a consacré sa vie au tennis et au sport, je ne sais pas comment ce sera, mais c’est catas­tro­phique. Si c’est quatre ans, je ne sais pas comment je vais le faire. Ce sera proba­ble­ment la fin de ma carrière, oui. a déclaré l’an­cienne numéro une mondiale.