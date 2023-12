Rafael Nadal n’ar­rête plus les prises de paroles depuis son retour annoncé pour la tournée Australienne au début de l’année 2024.

Le Majorquin s’est confié au micro d’Alizé Lim pour le compte d’Eurosport à propos de son première sacre en Grand Chelem.

Après son titre à Roland Garros 2005 le Majorquin pensait donc que c’était le seul majeur qu’il remporterai.

« Quand j’étais enfant, je ne me suis jamais dit « je veux gagner un ou plusieurs tour­nois du Grand Chelem, je veux être le meilleur ». Je pensais au tournoi de la semaine suivante.

Et quand j’ai gagné mon premier Grand Chelem, je pensais que ce serait le seul que je gagne­rais. Et puis, à chaque fois, j’ai gagné un Grand Chelem en plus » a déclaré Rafael Nadal.