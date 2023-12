Si le débat du GOAT semble défi­ni­ti­ve­ment enterré avec la nouvelle saison excep­tion­nelle que vient de réaliser Novak Djokovic, ce dernier ne fait cepen­dant pas l’una­ni­mité dans le coeur des fans et des observateurs.

Cette affir­ma­tion s’est encore véri­fiée avec le coach italien de Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, qui a estimé que même si Djokovic était meilleur joueur, Roger Federer était à ses yeux l’in­car­na­tion même du tennis.

« Entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le coeur dit toujours Federer car il incarne le tennis et il est le plus talen­tueux des trois. Mais il faut avouer que lorsque Djokovic est en forme, il est vrai­ment imbat­table. Certaines personnes nous ont dit que Lorenzo ressem­blait à Roger et c’est évidem­ment une grande fierté pour Lorenzo et moi. »