Lors d’un long entre­tien à Paris Match, Simona Halep règle fina­le­ment ses comptes notam­ment avec le clan Mouratoglou.

Dans un second temps, elle évoque son avenir qui va dépendre forcé­ment de la déci­sion du Tribunal Administratif du Sport qui rendra sa déci­sion en Février.

La joueuse roumaine qui adore la France sait que sa parti­ci­pa­tion aux JO est peu probable mais quoi qu’il arrive elle ne veut pas arrêter sa carrière tout de suite.

« Il y a très peu de chances que je puisse parti­ciper, alors j’y crois et je ferai tout ce que je peux pour que cela se produise. Quoi qu’il arrive, je serai là. Au pire, en tant que spec­ta­trice, parce que ce sera magique. J’aime Paris. C’est une ville où, au‐delà de mes succès spor­tifs, je me sens chez moi. Si la sanc­tion est main­tenue, je ne peux pas savoir ce qui se passera dans les trois prochaines années et comment mon corps évoluera. Mon rêve est de revenir, quel que soit mon âge. Une chose est sûre : je veux choisir la fin de ma carrière et je ne veux pas la terminer ailleurs que sur la piste. Je pense que je le mérite après tout le travail que j’ai accompli au fil des ans »