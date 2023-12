Andrey Rublev a donné un long entre­tien à The National.

Il en a profité pour donner son senti­ment sur le future retour de Nadal sur les courts.

Pour lui, Rafa comme Roger ou Djokovic sont des « monstres » et il est persuadé que si l’Espagnol revient ce n’est pas pour faire de la figu­ra­tion comme cela avait été le cas avec Federer en 2017.

« Nous ne savons pas encore où sera son niveau, mais combien de fois les gens diraient, pas seule­ment à propos de Rafa, à propos de ces trois joueurs, chaque fois qu’ils étaient blessés ou perdus et perdaient des matchs, tout le monde disait : ‘Maintenant, le temps de Roger ou le temps de Rafa ou le temps de Novak touche à sa fin. Et ils leur ont toujours prouvé le contraire. Je ne serai donc pas surpris si Rafa le prouve à nouveau et remporte plus de Grands Chelems »