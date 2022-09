Patronne du circuit WTA depuis plusieurs mois, Iga Swiatek, de nature réservée, prend logi­que­ment confiance et élève de plus en plus la voix sur divers sujets. Au cours d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, la numéro 1 mondial a sévè­re­ment critiqué le calen­drier de la WTA avec l’en­chaî­ne­ment du Masters (au Texas du 31 au 6 novembre) et de la Billie Jean King Cup (7 au 13 novembre) sur deux semaines.

« Je n’en suis pas du tout contente mais je comprends que ce soit compliqué à régler. Le fait que la WTA et l’ITF ne coopèrent pas pour faci­liter notre situa­tion est quelque chose qui m’ir­rite. Je vais prendre des mesures pour leur faire connaître mon mécon­ten­te­ment, je suis main­te­nant dans une posi­tion où je peux générer cette influence, peut‐être empê­cher qu’une telle chose se repro­duise dans les prochaines années. La même chose nous est arrivée en 2021, si bien que certaines joueuses ont été contraintes de ne choisir qu’un seul des deux tour­nois », s’est agacée la Polonaise.