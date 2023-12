Serena Williams, Victoria Azarenka, Tatjana Maria et plus récem­ment Elina Svitolina et Angelique Kerber. Nombreuses sont les joueuses qui ont réussi le pari de rede­venir des joueuses profes­sion­nelles et compé­ti­tives après avoir accouché.

Une situa­tion nouvelle dans une société en constante évolu­tion concer­nant le rôle et la place des femmes.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du WTA 500 de Brisbane qui débu­tera ce dimanche, Victoria Azarenka, maman d’un garçon de 7 ans, a fait part de sa fierté.

« Je suis très heureuse de voir mes coéqui­pières qui sont deve­nues mères revenir à la compé­ti­tion. Nous avons brisé le stéréo­type selon lequel une fois que l’on fonde une famille, on arrête de jouer. Mais nous avons encore de la marge pour déve­lopper le tennis féminin, notam­ment en renfor­çant les niveaux infé­rieurs du tennis et en offrant une plus grande sécu­rité financière. »

Les propos de la Biélorusse sur la situa­tion finan­cière du circuit font notam­ment écho à ceux de Daria Kastkina.