Ambassadeur de la marque d’hor­lo­gerie italienne, Bulgari, Andrey Rublev a accordé une longue inter­view au site Espiral Do Tempo dans laquelle il évoque notam­ment son rapport aux montres mais pas que.

Interrogé sur les trois meilleurs joueurs de tous les temps que sont Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Russe a livré ses impres­sions sur chacun d’eux avec une certaine préfé­rence pour l’Espagnol en raison notam­ment d’un aspect très parti­cu­lier de son jeu.

« Qu’est‐ce que je peux dire ? Roger Federer est le chef d’or­chestre, comme lorsque nous sommes à l’école, dans un cours de mathé­ma­tiques, et que le profes­seur dit : ‘suivez cet exemple’, et que nous essayons de le suivre. Il était exem­plaire, un exemple parfait. Novak Djokovic est incroyable, la façon dont il continue à jouer et à gagner – il est toujours le meilleur au monde. Rafael Nadal est irréel et pour moi, il a la meilleure menta­lité, tous sports confondus, je n’ai jamais vu un athlète avec une telle force mentale. Il peut arriver à Roger et Novak, lors­qu’ils sont au plus bas, de perdre rapi­de­ment des rencontres ; mais lorsque Rafa est en train de perdre et même de jouer mal, il oblige toujours ses adver­saires à se battre pendant plus de deux heures pour le vaincre, même dans un match au meilleur des trois manches. Il fait souf­frir les autres. C’est pour cela qu’il trouve toujours le moyen de gagner, parce qu’il n’y a pas beau­coup de gens qui sont prêts à souf­frir aussi longtemps. »