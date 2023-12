Emma Raducanu a remis les comp­teurs à zéro.

Absente du circuit depuis le mois d’avril, période pendant laquelle elle a choisi de se faire opérer du poignet et de la cheville, la Britannique, présente ce samedi en confé­rence de presse avant le début du WTA 250 d’Auckland, en Nouvelle Zélande, sur lequel elle sera opposée à une joueuse issue des quali­fi­ca­tions au premier tour, a déclaré se sentir comme libérée d’un poids.

Un poids apparu depuis son sacre tota­le­ment inat­tendu et excep­tionnel lors de l’US Open 2021.

« Je me sens renaître d’une certaine manière. Je me sens fraîche, prête, heureuse, enthou­siaste. Dans l’en­semble, je me sens posi­tive et plus légère pour la première depuis deux ans et ma victoire à l’US Open où j’ai senti un peu plus de poids sur mes épaules. Maintenant, je me sens fraîche », a déclaré l’ac­tuelle 298e mondiale.