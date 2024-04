Quelques heures après l’of­fi­cia­li­sa­tion de l’ac­cord entre la WTA et l’Arabie saou­dite actant l’or­ga­ni­sa­tion du Masters féminin pour les trois prochaines années dans la capi­tale, Riyad, Victoria Azarenka, en marge du tournoi de Charleston, a estimé pour sa part que c’était une bonne opportunité.

« Je pense que c’est une bonne occa­sion pour nous d’ins­pirer diffé­rentes régions du monde et je pense que c’est ce que nous savons faire. Nous espé­rons qu’avec notre portée mondiale, plus d’en­fants pren­dront une raquette, plus d’en­fants seront inspirés pour jouer au tennis. C’est du moins mon rêve. Je pense que c’est une bonne oppor­tu­nité pour nous, finan­ciè­re­ment parlant, de lancer de nouveaux programmes pour notre circuit, pour nos joueurs. »