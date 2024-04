Alors que tout le monde ou presque parle de Rafael Nadal depuis que l’Espagnol a annoncé un nouveau forfait, cette fois pour le Masters 1000 de Monte‐Carlos, notre confrère Benoît Maylin a presque exhorté l’homme aux 14 Roland‐Garros à prendre sa retraite.

❤️‍🩹 « Rafa, arrête. C’est terrible de dire ça mais ton corps dit stop. «



« Si Rafael Nadal vient à Roland‐Garros, c’est pour gagner. Et il sait très bien qu’il n’en est abso­lu­ment pas capable à l’heure actuelle sur des matchs au meilleur des cinq sets. Et s’il refuse Monte‐Carlo, s’il refuse des tour­nois par la suite avec des matchs au meilleur des trois sets, cela veut dire qu’il ne peut pas jouer. Donc, Rafa, arrête ! Rafa, arrête ! C’est terrible à dire mais à un moment, cela ne sert à rien. S’il avait joué l’année dernière et qu’il avait fait plein de matchs, pareil il y a deux ans, je pour­rais le croire. Mais là ton corps te dit stop. Il va avoir 38 ans le 3 juin prochain, le mec est en morceau, c’est un puzzle vivant, arrête ! »