Dans son inter­view accordée à notre confrère serbe de SportKlub, Sasa Ozmo, Goran Ivanisevic est longue­ment revenu sur les circons­tances de sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic.

Et après avoir évoqué les prin­ci­pales raisons de ce divorce, l’en­traî­neur croate a révélé à quel moment il avait senti que c’était fina­le­ment la fin de cette colla­bo­ra­tion fructueuse.

« Pour être tout à fait honnête, j’ai remarqué ce senti­ment (de lassi­tude et fatigue) pour la première fois l’année dernière en Amérique. Il va sans dire que nous y avons fait un parcours incroyable – cette finale contre Alcaraz à Cincinnati, la victoire à l’US Open ; cepen­dant, c’est à ce moment‐là que j’ai vrai­ment commencé à sentir que la fin était proche. La ques­tion était de savoir si ce serait à la fin de l’année ou à un moment donné cette année, et lorsque j’ai parlé à Novak, il a dit quelque chose de bien : ‘Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment, il n’y a que le moment où cela se produit lorsque deux personnes sont d’ac­cord pour dire que c’est le bon moment’. Avec le recul, on pour­rait peut‐être dire que cela aurait dû être à la fin de l’année dernière, mais après l’US Open, j’ai été opéré du genou, je n’étais pas là pendant six à sept semaines, je n’étais pas là pour Paris‐Bercy, Turin est venu après. »