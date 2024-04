Après l’an­nonce de son forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo via un message peu rassu­rant, Rafael Nadal a décidé de redonner un peu de joie dans le coeur de ses fans avec deux publi­ca­tions assez rassurantes.

La première est une vidéo où on peut le voir malmener son parte­naire d’en­traî­ne­ment avec l’in­ten­sité qu’on lui connaît.

La deuxième est une photo sur laquelle on peut le voir en train de s’exercer au service. Et quand on sait que juste­ment sur cet aspect du jeu que l’Espagnol a eu dû mal ces derniers temps, on peut dire que c’est une bonne nouvelle.

La ques­tion est désor­mais de savoir s’il sera en mesure de parti­ciper à l’ATP 500 de Barcelone (du 15 au 21 avril) sur lequel il est toujours inscrit…