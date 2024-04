Une semaine après sa sépa­ra­tion soudaine avec Novak Djokovic, dont il était l’en­traî­neur depuis 2019, Goran Ivanisevic a pris le temps de revenir sur les raisons de cette fin de colla­bo­ra­tion fruc­tueuse dans un entre­tien réalisé avec le jour­na­liste Sasa Ozmo pour le site Sportklub.

Et à l’instar des propos du numéro 1 mondial, l’en­traî­neur croate a évoqué un point de saturation.

« J’ai lu beau­coup de choses (sur les raisons de cette sépa­ra­tion, ndlr)… Les gens doivent écrire, mais personne n’a réussi à trouver. Il n’y a pas de vraie raison, la vraie raison est la satu­ra­tion. Ces cinq années ont été extrê­me­ment diffi­ciles, les gens oublient ce qu’il s’est passé avec le Covid et qu’à un moment donné, il était le grand méchant en raison de la ques­tion de la non‐vaccination. On était toujours dans une étape inter­mé­diaire, un ministre l’in­ter­di­sait de jouer, la folie avec l’Australie… Il y avait de la satu­ra­tion. Et il s’est lassé de moi et je me suis lassé de lui. Je ne pouvais plus l’aider, mais nous avons fait du sacré boulot. »