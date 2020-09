Plus le temps passe, et plus l’occasion d’égaliser Margaret Court et ses 24 Grand Chelem va être rare et difficile pour Serena Williams. L’Américaine n’a plus soulevé un trophée en Majeur depuis l’Open d’Australie 2017.

Mats Wilander ne pense pas qu’elle y parviendra à Roland-Garros : « Je pense que ce sera très difficile car elle doit gagner sept matchs. Quand elle était en forme, elle n’avait besoin que d’en gagner deux ou trois, car les quatre autres étaient trop faciles pour elle. Aujourd’hui, elles servent toutes mieux, frappent plus fort, bougent plus vite…Et Serena est plus âgée et n’est plus intimidante. Sa meilleure chance est peut-être Wimbledon si elle reste au top et joue beaucoup », a estimé le Suédois dans une interview accordée à AS.