Après s’être prononcée sur un éven­tuel retour de Serena Williams, Caroline Wozniacki a fait l’éloge de la légende améri­caine, pour son influence et son compor­te­ment en dehors du court.

« Elle est tout simple­ment une personne formi­dable. Elle n’est pas seule­ment, à mon avis, la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Elle m’a poussée, moi et toutes les autres femmes, à mieux jouer et à passer à la vitesse supé­rieure. Mais aussi en dehors du court, elle est telle­ment atten­tionnée. Elle était la première personne à m’ap­peler si je traver­sais quelque chose pour s’as­surer que j’al­lais bien. J’apprécie vrai­ment cela », a déclaré la lauréate de l’Open d’Australie 2018 sur Tennis Channel.