Battue par Marketa Vondrousova en finale de Wimbledon l’été dernier, un an après avoir perdu au même stade de la compé­ti­tion à Londres face à Elena Rybakina, Ons Jabeur a mis un certain temps à se remettre de cette décep­tion. Si cette défaite était si dure à encaisser, c’est aussi parce qu’elle avait l’in­ten­tion, en cas de premier titre en Grand Chelem, de mettre sa carrière entre paren­thèses pour avoir un enfant.

En 2024, la Tunisienne repart au combat avec toujours Wimbledon en point de mire.

« Oui, ce n’est pas un secret, tout le monde sait que je veux gagner Wimbledon. Mais je pense que la prépa­ra­tion commence dès main­te­nant. J’apprends beau­coup de choses dans mon jeu, sur mon mental aussi, pour me préparer à ces grands tour­nois. Mais je pense que je vais prendre les choses étape par étape, mois par mois, et voir comment cela se passe et j’es­père arriver en bonne santé à Wimbledon », a expliqué Ons à The National News avant d’af­fronter Emma Raducanu en huitièmes de finale du WTA 500 d’Abu Dhabi.

Pour rappel, l’ac­tuelle 6e joueuse mondiale a démarré sa saison par une élimi­na­tion au deuxième tour de l’Open d’Australie suite à un lourd revers contre la prodige russe Mirra Andreeva (6−0, 6–2).