En atten­dant un éven­tuel retour à la compé­ti­tion, Nick Kyrgios continue sa nouvelle série Good Trouble with Nick Kyrgios, et a invité très récem­ment le célèbre chef Gordon Ramsay.

Dans un passage assez inté­res­sant de l’émis­sion, l’Australien explique à son invité à quel point la croyance popu­laire voulant que le tennis soit un sport indi­vi­duel à tous les niveaux est une croyance tota­le­ment fausse.

Le fina­liste de Wimbledon 2022 prend notam­ment l’exemple de son match joué face à Daniil Medvedev à l’US Open de la même année.

« Le truc avec le tennis, c’est que tout le monde pense que c’est indi­vi­duel, mais nous nous douchons tous ensemble, nous mangeons ensemble, donc nous voyons nos ‘adver­saires’ quelques minutes avant d’en­trer dans l’arène, ce qui est la chose la plus folle de ce sport. Par exemple, à l’US Open 2022, Medvedev et moi‐même étions sur le point d’en­trer sur le court, et nous regar­dions juste le match d’avant ensemble dans les vestiaires, puis on s’est préparés côte à côte. Et après le match, on se dit ‘Je viens de jouer devant des millions de personnes contre ce gars pour des centaines et des milliers de dollars, et main­te­nant je dois me doucher à côté de lui’ ! »