Vainqueur du tournoi orga­nisé par Nicolas Mahut en domi­nant Cholé Paquet en trois manches, la Bretonne a insisté sur le fait que cette finale aurait pu lui filer entre les doigts.

« Quand j’étais menée dans le 2e set, je ne me voyais pas forcé­ment gagner mais je savais qu’un match n’est jamais fini avant le dernier point. Un match peut basculer en l’es­pace d’un instant, je savais que ça pouvait m’ar­river. J’ai essayé de rester dans le match le plus possible, tenir et ça a fini par marcher. J’ai des amis et de la famille qui sont venues me voir, c’était vrai­ment sympa de les avoir auprès de moi. Le public était très présent et c’était formi­dable »