Guy Forget s’ex­prime très rare­ment dans les médias. Il vient de le faire chez non confrères de Tennis Actu lors d’un court entre­tien vidéo où il ne mâche pas ses mots au sujet de la forma­tion et concer­nant le futur d’un joueur comme Arthur Fils.

« Tout le monde n’est pas Rafael Nadal et Serena Williams, si le poten­tiel d’un joueur est d’être 50ème mondial et que l’on parvient à atteindre ce niveau là, je pense que le contrat est rempli. Après avoir la préten­tion qu’avec une poli­tique spor­tive on va faire gagner à des joueurs ou des joueuses Roland‐Garros ou Wimbledon c’est de la malhon­nê­teté une nouvelle fois parce que ce n’est pas un programme qui fait gagner un cham­pion » explique Guy Forget.

Par la suite, il évoque l’idée du don pour Nadal et Federer puis revient sur le rôle que remplit fina­le­ment une fédé­ra­tion. « Une fédé­ra­tion doit accom­pa­gner un joueur jusqu’à ces 18 ans pour lorsque le joueur est auto­nome finan­ciè­re­ment mais ce n’est pas une fédé­ra­tion qui va faire un cham­pion, malheureusement »