Après sa victoire contre Coco Gauff (4–6, 6–3, 6–4), Naomi Osaka s’est confiée sur son état d’es­prit actuel. Très atten­tive à ce qu’il se passe dans le monde, la Japonaise recon­naît la chance qu’elle a.

« En ce moment, chaque réveil est une victoire. La possi­bi­lité d’en­trer sur le court et de jouer, de voir que les gens viennent me voir, c’est en soi une réus­site. Le monde avec la Covid a été vrai­ment stres­sant. Les bulles, ne pas pouvoir inter­agir avec les gens…Maintenant, en plus, vous voyez l’état du monde, vous regardez ce qui se passe en Haïti, en Afghanistan, c’est de la vraie folie. Que je puisse simple­ment frapper dans une balle de tennis aux États‐Unis pendant que les gens viennent me voir, je ne sais pas comment l’ex­pli­quer, je choi­si­rais d’être moi‐même et d’être dans cette situa­tion plus que tout autre au monde », a avoué Naomi Osaka en confé­rence de presse.