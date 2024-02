Si elle avait réussi son retour après plus d’un an sans jouer (période durant laquelle elle est devenue maman) en battant Tamara Korpatsch (78e) à Brisbane, Naomi Osaka a ensuite perdu ses trois matchs suivants, notam­ment face à Caroline Garcia (6−4, 7–6) à l’Open d’Australie et contre Danielle Collins à Abu Dhabi (7−5, 6–0).

En confé­rence de presse à Doha avant de retrouver la numéro 1 fran­çaise au premier tour, la quadruple lauréate a pour­tant expliqué qu’elle prenait de plus en plus confiance après avoir subi un gros coup dur.

« C’est vrai­ment diffi­cile pour moi de ne pas être dure avec moi‐même, mais après Abu Dhabi, j’ai davan­tage confiance en moi. C’est un peu étrange, mais pour moi, c’était la pire chose qui pouvait arriver. J’ai l’im­pres­sion que depuis que je l’ai vécu, tout le reste peut être un plus. Je sais qu’en Australie, j’avais dit que je ne joue­rais qu’à Dubaï, alors j’ai l’im­pres­sion qu’il faut que je prenne ces tour­nois comme un plus. Quelqu’un m’a dit que c’était comme un entraî­ne­ment très coûteux, après cela, je suis assez optimiste. »