Alors qu’elle est sortie du top 10 lundi dernier, Caroline Garcia vient de se quali­fier à Guadalajara pour sa première demi‐finale en WTA 1000 depuis Cincinnati en août 2022. Tombeuse de Victoria Azarenka en sauvant 11 balles de break sur 11 (6−3, 6–4, en 1h38 jeu), elle a égale­ment battu une joueuse du top 25 pour la première fois en 2023.

« Au début du match, j’étais un peu tendue, j’avais les jambes lourdes et tout le reste. J’ai réussi à rester calme et à essayer de bouger le plus possible pour voir ce que je pouvais faire. J’essaie d’être agres­sive, elle aime mettre la pres­sion… et j’es­saie d’uti­liser mon service pour bien commencer le point, et d’être à l’in­té­rieur du court aussi vite que possible. C’est toujours délicat. Elle a eu beau­coup d’oc­ca­sions de break, mais j’ai très bien servi sur ces points, donc je pense que je dois remer­cier mon service », a expliqué la Française lors de l’in­ter­view sur le court.

Caroline Garcia after beating Azarenka :



"It was 1 of those days where you're focused a bit better. At the start of the match I was a bit tight. My legs felt heavy. I managed to stay calm & move as much as I can & see what I can do. Tennis is played on a few points here & there"