Désormais titu­laire au sein de la Team Europe pour la sixième édition de la Laver Cup, Arthur Fils va même ouvrir le bal contre Ben Shelton ce vendredi (à 22h, heure française).

Alors que le Français de 19 ans se retrouve déjà sous le feu des projec­teurs de cette compé­ti­tion très scrutée et créée par Roger Federer, son entraî­neur, Laurent Raymond, surveille atten­ti­ve­ment la situation.

« Il passe forcé­ment dans une autre dimen­sion : les attentes, le regard des autres… Mais ce qui me paraît primor­dial, c’est de ne pas s’épar­piller, de conti­nuer à travailler et de rester à l’écart des solli­ci­ta­tions. Le circuit est parsemé de pièges qui peuvent vite changer la trajec­toire d’un joueur. Il reste les cases les plus diffi­ciles à cocher main­te­nant », a prévenu le coach dans des propos accordés à L’Equipe.