Après une vraie bataille face à l’Allemande Tamara Korpatsch au WTA 250 d’Hambourg (6−4, 6–7 (3), 6–4), Lois Boisson s’est donc quali­fiée pour les 1⁄ 4 de finale. Comme le précise nos confrères de Tennis Legend, le duel a été plutôt épique, la joueuse alle­mand étant pétrie de crampes. Dommage en effet que l’on ne puisse pas diffuser des images d’au­tant que la poignée de main a été vrai­ment tendue entre les deux joueuses.

La WTA doit vrai­ment améliorer sa commu­ni­ca­tion sur les réseaux pour promou­voir son circuit !



Il y a eu une fin de match lunaire entre Loïs Boisson et Tamara Korpatsch et on ne voit aucune image.



La joueuse alle­mande, percluse de crampes, ne pouvait plus bouger. Elle a fini…