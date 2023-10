Plus de deux ans après avoir explosé aux yeux du grand public en attei­gnant la finale de l’US Open après un parcours fantas­tique, Leylah Fernandez, annoncée comme l’une des futures stars du circuit à l’époque, s’est de nouveau distin­guée ce dimanche en décro­chant son troi­sième titre en carrière, son premier depuis plus d’un an et demi.

Opposée à la Tchèque Katerina Siniakova en finale du WTA 250 de Hong‐Kong, la pétillante cana­dienne, malgré la perte du premier set, s’est imposée après une bataille féroce de 2h40 de jeu : 3–6, 6–4, 6–4.

Pure delight 😀@leylahfernandez outlasts Siniakova 3–6. 6–4, 6–4 for her third WTA title in Hong Kong !#PHKTO2023 pic.twitter.com/Kd4NYZjTSu — wta (@WTA) October 15, 2023

La gauchère, seule­ment âgée de 21 ans, remon­tera ce lundi au 43e rang mondial. Si elle parvient à s’ap­puyer sur cette confiance retrouvée, elle pour­rait faire parler d’elle en 2024 avec son jeu toujours aussi virevoltant.