Tombeuse surprise d’Aryna Sabalenka, ce mercredi en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, la locale Emma Navarro est en train de faire beau­coup parler d’elle sur le circuit ces dernières semaines notam­ment grâce à son impres­sion­nante caisse physique.

Interrogée sur cet aspect de son jeu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américaine n’a pas caché un certain amour de la souf­france et de la bagarre sur le court.

« J’adore me démener, j’adore me battre, comme le dit mon entraî­neur. C’est l’une des choses que j’aime le plus dans ce sport. C’est le jeu du chat et de la souris. Ensuite, je pense que j’ai fait beau­coup d’ef­forts pour être en forme et m’as­surer d’être suffi­sam­ment forte et en forme pour pouvoir tenir la distance. Je pense que cela me donne beau­coup de confiance, car je sais que je peux rester sur le court aussi long­temps qu’il le faut. Je ne perdrai jamais un match à cause de la fatigue ou du fait de ne pas être en forme. C’est vrai­ment quelque chose qui me donne beau­coup de confiance. Je travaille avec le même entraî­neur depuis que j’ai peut‐être 12 ans, alors nous avons beau­coup travaillé ensemble au fil des ans. »