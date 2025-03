Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, la prodige russe Mirra Andreeva (déjà 11e mondiale à 17 ans) a évoqué la possi­bi­lité de travailler un jour avec son idole, Andy Murray ?

« Pour l’ins­tant, j’ai Conchita Martinez dans mon équipe et il est avec Djokovic. Bien sûr, on parle toujours de bons joueurs et de bons entraî­neurs qui pour­raient travailler ensemble, mais cela ne fonc­tionne pas comme ça. Je pense que Conchita et moi avons une excel­lente rela­tion et que nous aimons tous les deux travailler ensemble. »