Alors que de nombreuses rumeurs circulent concer­nant les circons­tances de la mort de Konstantin Koltsov notam­ment une sur le fait que la police aurait trouvé sur les lieux de la tragédie beau­coup de bouteilles d’al­cool vides, Aryana Sabalenka a décidé de prendre la parole via son compte Instagram.

« La mort de Konstantin est une inima­gi­nable tragédie et, bien que nous n’étions plus ensemble, mon coeur est brisé. Veuillez respecter ma vie privée et celle de sa famille en ces moments difficiles »

D’un côté, elle offi­cia­lise le fait qu’elle n’était plus avec Konstantin, de l’autre, elle demande à ce que les suppo­si­tions les plus farfe­lues cessent, une façon de mettre presque un terme à cette tragédie.

Côté tennis, elle est toujours dans le tableau et doit affronter vendredi sa meilleure amie sur le circuit, l’Espagnole Paula Badosa.