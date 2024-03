Iga Swiatek n’a pas vécu une partie de plaisir pour son deuxième match sur le Masters 1000 de Miami après sa victoire expresse face à Giorgi pour son entrée en lice.

Opposée à la jeune tchèque de 19 ans, Linda Noskova (31e), contre qui elle s’était inclinée à la surprise géné­rale au troi­sième tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, la numéro 1 mondiale, après la perte du premier set, a fina­le­ment eu besoin de 2h40 de jeu pour s’im­poser (6–7(7), 6–4, 6–4) et rejoindre Alexandrova en huitièmes de finale.

Et lors­qu’un jour­na­liste, en confé­rence de presse d’après match, a eu le malheur de d’évo­quer le Sunshine Double (le doublé Indian Wells‐Miami), la Polonaise a tenu à le recadrer.

« Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas comme si nous pouvions tout prendre pour acquis. On peut avoir des problèmes dès le début du tournoi. Cela n’a pas de sens de parler de Sunshine Double. Je sais ce sur quoi je dois me concen­trer parce que je ne me suis pas sentie à 100% à l’aise tout le temps. Je pensais que ce serait plus facile de s’ha­bi­tuer aux nouvelles condi­tions et aux nouvelles balles, mais ça a été diffi­cile aujourd’hui. Mais main­te­nant je sais que j’ai encore des choses à comprendre et je sais sur quoi me concentrer. »